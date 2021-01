Tras la llegada de la película ‘We can be Heroes’ a la plataforma Netflix, muchos fanáticos de la saga se preguntan por qué Taylor Lautner fue reemplazado en su conocido papel como Sharkboy. Hoy te lo contamos.

Si bien la película ‘We can be Heroes’ fue estrenada este 2021, es una secuela directa del entrañable largometraje de ‘Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl’, del año 2005. Ambas cintas fueron dirigidas por el cineasta Robert Rodríguez.

Robert Rodríguez, mejor conocido por los éxitos “Mini espías” y “Battle Angel: La última guerrera”, en la que trabajó de la mano de James Cameron, regresa a las pantallas tras un largo descanso. Y vaya que lo hizo a lo grande, trayendo de vuelta a personajes que marcaron la infancia de muchos: ‘Sharkboy’ y ‘Lavagirl’.

¿Por qué Taylor Lautner fue reemplazado como Sharkboy en ‘We can be Heroes’?

La reacción inmediata de los usuarios en internet tras la noticia de esta secuela fue abrumadora, en el buen sentido. Sin embargo, esto cambió cuando se dieron cuenta que a diferencia del largometraje de 2005, el actor Taylor Lautner no interpretó el icónico personaje de Sharkboy.

¿Por qué Taylor Lautner fue reemplazado?

Hasta el momento, ninguna de las partes ha dado una razón en específico; sin embargo, hay algunas pistas que permiten especular lo que pudo haber sucedido para que el actor de Crepúsculo no fuera parte de We Can Be Heroes.

Te puede interesar:

Conoce a Regé-Jean Page, actor de ‘Bridgerton’ en Netflix que está robando corazones

Las rupturas de famosos más inesperadas del 2020

En una entrevista, el director Robert Rodríguez declaró que Lavagirl sería la única de los dos personajes originales que tendría diálogos, por lo que Sharkboy sólo tendrá presencia a cuadro. ¿Podría la poca participación haber influido en que Lautner declinara la oferta?

La verdadera razón por la que Taylor Lautner no interpretó a Sharkboy en ‘We can be Heroes’

Por el contrario, otra posible causa es que desde su gran aparición en La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 2, Taylor no ha tenido muchas apariciones en cine, lo que podría indicar su deseo de alejarse de la pantalla grande.

¿Quién interpreta a Sharkboy ahora?

¿Por qué Taylor Lautner fue reemplazado como Sharkboy en ‘We can be Heroes’?

El encargado de darle vida al rey del océano en este largometraje es Jeffrey J. Dashnaw. El actor cuenta con una trayectoria como doble de acción y coordinador de dicho departamento, justo lo que lo ha llevado a ser un colaborador constante en cintas de Robert Rodriguez.

Te puede interesar:

Selena Gomez confirma segunda temporada de ‘Selena x Chef’ en HBO Max

Así luce Emma Stone embarazada de su primer hijo

Dentro de su cartera de proyectos se encuentran la famosa película “Mini Espías 2: La isla de los sueños perdidos”, “Sin City: Ciudad del pecado” o “Planeta terror”, entre otros.

En ‘We Can Be Heroes’ figuran actores como: Priyanka Chopra Jonas, YaYa Gosselin, Pedro Pascual, Christian Slater, Akira Akbar, Andrew Diaz, Andy Walken, la mexicana nominada al Oscar: Adriana Barraza y Taylor Dooley, quien volverá a interpretar a Lavagirl.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.