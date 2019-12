¿Por qué se enoja Chabelo? El VIDEO que conmocionó a los cuates

Un video en el que Chabelo se enoja mostró su voz real y conmocionó a todos sus cuates. Esta semana se viralizó en Twitter un video en el que aparece el Amigo de todos lo niños regañando a unos reporteros, pero ¿Por qué se enojó Chabelo? Aquí te contamos.

Javer López, mejor conocido como Chabelo, es sin duda una de las celebridades más queridas por las viejas y nuevas generaciones. Y es que luego de tener su longevo programa de televisión familiar, se convirtió en un meme debido a su edad, pues muchos aseguran que ha estado por mucho más tiempo del que pareciera.

Sin embargo, en más de una ocasión el Amigo de todos los niños se ha salido de sus casillas y ha arremetido contra la prensa. Una de las más famosas ocasiones fue cuando le preguntaron qué cenaría para una cena de Navidad y el respondió “taquitos de caca”, dejando atónitos a los entrevistadores.

Chabelo se enoja y saca su voz real

Ahora, un nuevo video circula en las redes sociales, se trata de un encuentro que tuvo con los reporteros en octubre de 2009. El clip de Instagram solo muestra unos pocos segundos de la nota real y solo se ve a Chabelo cómo se enoja y pide a los periodistas que se dejen de meter en su vida personal.

“Una vez más lo voy a repetir. Lo único público mío es mi trabajo. Que sea la última vez, te lo pido de favor, yo no me meto en mi vida, tú no te metas en la mía”, dijo muy molesto.

Pero ¿Qué hizo que Chabelo se enojara y sacara su voz real? La respuesta está en la relación que lleva con su hija, Leslie Pérez. El presentador tuvo una hija fuera del matrimonio a la que terminó reconociendo tras realizarse de una prueba de ADN, precisamente en el 2009.

El escándalo fue grande, tras confirmarse la paternidad él le dio su apellido y aportó una pensión para su hija, así lo dio a conocer el periódico Reforma. Este escándalo persiguió a Chabelo e hizo que se enojara en más de una ocasión.

