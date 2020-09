¿Por qué KOF fue el consentido de latinoamérica?

Street Fighters II fue el primer juego de peleas en incluir una mujer, además, innovó cuestiones técnicas, estéticas y de jugabilidad. Aún con eso, The King Of Fighters fue mejor recibida en América Latina ¿Por qué?

Hay que destacar algo irónico. Desde 1992, Ryu y Ken lideraron las pantallas de los salones recreativos, según Ian Rose, un investigador contratado por la empresa desarrolladora, había más de 25 mil copias en nuestro territorio nacional, pero Yoshiki Okamoto, el jefe de programación de Capcom, aclaró que nunca vendió una sola copia de Street Fighters a México, eso quiere decir que en este país, todos los juegos eran piratas.

Aún considerando lo anterior, una de las razones por las que el favorito de muchos era The King Of Fighters (KOF), es que Capcom relanzaba Street Fighters II (SFII) con ligeras variaciones de material original, mientras que SNK, desarrolló un enorme universo de personajes yendo de títulos como “Ikari Warriors”, “Fatal Fury”, “Art Or Fighting” entre otros. Pero también habría que destacar que Okamoro armaba un dispositivo para cada título, mientras que empresa rival diseñó una caja llamada NEO GEO en la que se insertaban los juegos dentro de un cartucho. De ésta forma, los dueños de maquinitas engrosaban su catálogo a partir de una misma inversión.

KOF nació en 1994, pero su fama estalló a principios de los 2000’s cuando había torneos anuales en Ciudad de México, tanta fue la euforia de aquellos fanáticos que SNK decidió añadir a su universo, personajes de nacionalidad mexicana como el luchador tuerto Ramón que figuró en el roster desde el año 2000, un año después llegó Ángel quien es veracruzana, por último tuvimos a Tizoc en 2003.

Más notas:

Pero la competencia no era única de Ciudad de México, cada tantos metros podía verse una “maquinita” donde existía una irrepetible presión social. Como el únicamente era disfrutable por 2 personas al mismo tiempo, surgió algo llamado “La Reta” (quizá derivado de las “Cascaritas” de futbol, o viceversa). En el que los muchachos debían hacer cola para jugar, si uno de los contendientes vencía, tenía el derecho de seguir jugando hasta que alguien más le quitara el trono.

Un equipo que sabía lo que hacía

Escuchar a los fans, e incluso dedicarles personajes, hizo que KOF gozara de sus mejores años, cosa que después replicó “Tekken” creando decenas de personajes oriundos de todas partes del mundo. Pero en su momento, la historia del clan Kusanagi no sólo estuvo mejor trabajada narrativamente, sino que los efectos visuales y la jugabilidad pisoteó a su referente más grande. Amén de otros factores, esto se debe a que parte del equipo, de hecho, trabajó en Street Fighters II, pero fueron despedidos por bifurcaciones creativas.

Otro punto a considerar, es que la experiencia de juego había mejorado con respecto a otros títulos, ya que no era uno contra uno, sino que exploraron un modo de batalla de “3v3″que daba la sensación de que cada moneda estaba mejor aprovechada. Tan buena idea fue, de hecho, que pronto Capcom la implementó en su amalgama estadounidense llamada “Marvel Vs Capcom”, donde los vengadores probaron las técnicas marciales de Ryu y compañía.

Quizá la última de las razones que habría que valorar, es que incluso los desarrolladores de las versiones piratas sabían lo que el público quería. Pues las versiones “Magic Plus” (de las que seguro existen 3 al menos) le otorgaban una barra de medidores eterna a lo competidores, de modo que conseguir los quintos era prácticamente un obsequio, encima, algunas de estas versiones no oficiales ofrecían personajes que no estaban en el código de juego original (Como King) o bien, utilizaron estados de algunos luchadores como su fueran más opciones (en el caso de los Orocho y Kusanagi, quien se hizo original hasta 1 año después).

Sin embargo, concluida la primera década del nuevo milenio, SNK no pudo liquidar una deuda que los estaba matando y de hecho, terminó por sepultar la empresa. Pese a que renacieron como “Neo Geo” (nombre de la tecnología que los hizo colarse en la memoria colectiva), no han sabido presentar un título que conquiste ni a los jugadores, ni a la prensa especializada. El género sigue vivo y para muestra existe “Injustice: Gods Among Us”, quien se hizo con el Premio a Mejor Juego de Peleas Año en 2012, galardón que repetiría con su secuela en 2017.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.