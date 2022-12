¿Por qué hay personas a las que no les gusta la Navidad?

La Navidad suele verse como una época llena de felicidad, y es que los rituales como poner el árbol, adornar la casa, realizar la cena con la familia y amigos. Sin embargo, no todos ven esta festividad como un momento alegre. Existe aquellos que la encuentran irritante, otros que a los que la fecha les genera tristeza y aquellos que no la soportan en lo absoluto.

Pero detrás de este desagrado puede que existe una historia. Existen varias razones por las que una persona puede haber desarrollado un sentimiento negativo por este festividad en particular. Algunas de las posibles razones son las siguientes:

Estrés

La presión de los preparativos de Navidad suele superar la alegría de las fiestas para muchos. Y es que una reunión con la familia involucra que la casa esta en buen estado, encargarse de decidir y preparar la comida y buscar los regalos para los invitados. Cuidar que todo esté en orden y listo para la celebración, además de los gastos económicos que esto conlleva, es razón más que suficiente para muchos detractores de la Navidad.

Poco sociable

Pero esto no se trata solo de los preparativos, también es necesario recibir a los invitados y mantener un buen humor durante toda la reunión. Para muchos, este punto en especial supone un gran reto. Existen aquellos a los que no gustan estar rodeados de muchas personas y tener que convivir con ellos, en muchas ocasiones debido a una personalidad introvertida. En estos casos, no es raro que a la persona no le resulte placentero el verse obligado a participar en una reunión con varios amigos y familiares.

Soledad

La Navidad es una fecha para compartir en familia. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de pasar las fiestas con sus seres queridos, en muchas ocasiones por la lejanía pero también pueden incluirse otros motivos. Si la persona no tiene a alguien con quien compartir esta festividad, es normal que no le guste participar de ella.

Nostalgia

Acompañando el siguiente punto también se encuentra la nostalgia. Para muchos, la Navidad trae a su mente recuerdos dolorosos, en ocasiones de seres queridos que ya no están con ellos y con quienes solían pasar las fiestas. La ausencia de estas figuras especiales en sus vidas ocasiona una falta de entusiasmo por la celebración.

Depresión

Tal vez hayas escuchado por ahí el término depresión navideña. De hecho existe un fenómeno conocido como depresión navideña, y se utiliza para describir la depresión que surge en algunas personas durante estas fechas y que puede ser una consecuencia de las dos características enlistadas anteriormente.