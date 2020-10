¿Por qué Guillermo del Toro es tan buen director?

Hoy es el cumpleaños del cineasta tapatío Guillermo Del Toro Gómez, quien hoy es visto no sólo como un excelente ser humano. Sino como uno de los mejores cineastas del mundo, lo que es difícil considerando que Hollywood está permitiendo cada vez más el triunfo de mentes diversas. Pero antes de ser la esperanza de los estudiantes de cine. Del Toro era un chico muy creativo con trastornos del sueño.

Solía ver faunos y monstruos durante las noches, como sabía que esto iba a repetirse les ofreció un trato. Si lo dejaban ir al baño, serían amigos para toda su vida y desde entonces, Del Toro les ha rendido tributo de mil y un formas.

Te puede interesar:

Guillermo del Toro es postulado a la medalla Belisario Domínguez

Niños a los que Guillermo del Toro apoyó consiguen medalla de oro en Olimpiada de Matemáticas

¿Por qué Guillermo del Toro es tan buen director?

Guillermo creció en un lugar improbable, sus familiares eran unos católicos extremadamente conservadores. Tanto que su abuela le improvisó un exorcismo a los 8 años de edad. Esto le daba risa al en ese entonces menor, cosa que la señora veía con malos ojos diciendo “Si se ríe, es porque tiene al diablo”. Más allá de eso su infancia tuvo episodios retorcidos, sin duda, influyeron en su forma de hacer cine.

Registros visuales.

Gran parte de su repertorio de ensoñaciones vinieron de experiencias rarísimas. En el documental “Hollywood Tequila” menciona que ha visto cadáveres desde los 4 años. También ha visto gente morir quemada, fusilada e incluso él mismo fue encañonado. Pero gran parte de sus locuras vinieron de cuentos ilustrados, revistas, cómics, y otros. Su primera pasión fue la revista “Famous Monsters”, donde leyó sobre algo llamado nitrocelulosa, un material químico que contrae y estira la piel. Descubrimiento que usó para asustar a su niñera con maquillajes idénticos a una lesión.

Pre-producción.

Una película es, entre otras cosas, un producto por el que alguien pagó y del que se esperan ganancias. Así que, para explicarles como va a lucir el corte final, los directores tienen que entregarle a los productores una serie de dibujos llamados “Story-board”. Muchas veces, estas ilustraciones son básicas, pero los cuadernos del tapatío brillan por los detalles.

No sólo presenta anotaciones con la simbología de cada elemento y qué debe producirle a su audiencia. Sino que define la paleta de colores, diseño de vestuario y expresiones, de modo que ya sabe qué hacer cuando la cámara enciende. Es decir, prefiere sacrificar más tiempo en la pre-producción que borrar escenas.

El trabajo en equipo.

Los cuadernos ilustrados son presentados no sólo a los productores, Guillermo también se los ofrece a sus actores. De modo que todos en la producción saben qué está pasando, qué dirección narrativa va a tomar y desde luego, qué intención es necesaria. Algo que no puede lograrse con las producciones que utilizan imágenes generadas por computadora.

Pero parte del trabajo en equipo, es saber cuando decir no, y comprender que las direcciones creativas le competen a él. Al menos la mayoría del tiempo. Esto le sucedió cuando hizo “Mimic” con la compañía “Miramax” donde los productores le hacían exigencias arbitrarias e incluso. Recurrieron a una segunda empresa para que hiciera filmaciones a escondidas de él.

Si bien hasta 2011 se publicó su corte final. Le bastó como experiencia para reconocer que no debía aceptar proyectos en los que no pudiera involucrarse del todo. Pero más allá de las relaciones de trabajo, contar con un amigo le ha servido para mejorar sus producciones. Así como para pasar tragos amargos, son decenas las anécdotas que Del Toro ha expresado con Iñarritú o Cuarón. Estos dos no sólo son sus compañeros y socios de “Cha Cha Chá Studios”, también han dicho palabras de apoyo en el momento correcto.

Aprende de sus errores.

“La Cumbre Escarlata” de 2015 tenía lo necesario para triunfar en taquilla. Hiddleston es un apellido que ya significaba ganancias seguras dada su popularidad con los adolescentes. Así como el propio Del Toro significaba un puente con millones de fans en Estados Unidos, México y España. Pero las butacas retrataron otra realidad.

Años después, cuando promocionaba “La Forma del Agua”, el 2 veces ganador del Óscar reconoció que el primer error de “La Cumbre Escarlata” fue que se vendió como una película de terror. Siendo que su esencia vivía en otro género, de modo que el producto final se sintió como un conjunto de fuerzas que tiran en direcciones contrarias. Encima reconoció que infló el presupuesto.

Lo anterior fue especialmente para la película ya que se convirtió en un fracaso económico, además. Hoy acepta que esa misma historia se pudo contar sin la necesidad de tantos millones de dólares. En parte, expresa que esa innecesaria inflación se debió a una brisa de ego que nubló su juicio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.