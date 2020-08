¿Por qué Florinda Meza no tuvo hijos con Chespirito? A pesar de que la famosa actriz, Florinda Meza, si quería tener hijos con el comediante mexicano, había un impedimento que no les era posible.

La actriz ha dicho que sí deseaba tener hijos con el actor Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”.

En una entrevista en el programa “De primera mano” la actriz dijo que su marido se había hecho la vasectomía después de los seis hijo que tuvo con su anterior pareja, Florinda ya sabia de la situación, pero sabía que esto se podría revertir con cirugía, ya que ella si deseaba tener hijos, pero el actor había dicho que no quería conflictos con ellos.

En la entrevista la actriz comentó sobre que le había dicho al respecto Roberto.

“Me dijo que un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría cargar con el peso de la culpa de amar menos a los otros, y si hubiera conflicto entre los hermanos, no soportaría que lastimaran, que agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento”.