¿Por qué el “Día de Star Wars” se celebra el 4 de mayo?

Star Wars, conocida en español como La Guerra de las Galaxias, es una de las franquicias más consolidadas y queridas en el mundo. La primera entrega de esta historia salió a la luz en la década de los 70, gracias al cineasta estadounidense, George Lucas.

Desde entonces, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas y personas al rededor del mundo.

Este fanatismo ha provocado que elementos propios de la historia permanezcan. Un ejemplo de esto es la famosa frase “May the Force be with you” o lo que es lo mismo: “Que la fuerza te acompañe”.

Dicha frase, no solo se ha convertido en uno de los estandartes de La Guerra de las Galaxias, además se convirtió en una de las razones por las que dicha historia cuenta con un día de conmemoración: el 4 de mayo.

¿Cuál fue el origen del “Día de Star Wars”?

A diferencia de la creencia popular el famoso día se remonta a la década de los 70, fecha en la que el London Evening News publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher (la Dama de Hierro) por su nombramiento como primera ministra del país. La nota decía “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

La famosa felicitación tendría tantas similitudes con la frase “May the Force be with you”, que desde entonces los fanáticos conmemoran a la renombrada saga de Star Wars en 4 de mayo.

Por el contrario, el 5 de mayo muchos celebran “La venganza de los Fifth” haciendo referencia a otra de las películas de la saga “Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith”. En esta celebración, se honra a esta antigua razacon gran poder y maldad que representa a los seguidores del Lado Oscuro de La Fuerza.

