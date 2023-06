¡PAREN TODO! este viernes la popular cantautora estadounidense, Taylor Swift, anunció varios conciertos en México, como parte del The ERAS Tour 2023.

A través de un comunicado en Twitter confirmó que las fechas serán el 24,25 y 26 de agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Se trata de la primera vez en su carrera musical que pisará suelo mexicano.

La intérprete de “You belong with me” también se presentará en Brasil y Argentina.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26