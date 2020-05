Por ¿pesado? le jalan las orejas a Horacio Villalobos en VLA. Todo parece indicar que al productor no le gustó cómo se burló de sus compañeros conductores…

A lo largo de su carrera Horacio Villabolos se ha distinguido por decir lo que piensa respecto a todo, precisamente su personalidad le ha vuelto incómodo para muchos, pero le ha ganado un ejército de seguidores que consideran no tiene pelos en la lengua.

Resulta y resalta que todo comenzó en la actividad “¿Quién se atreve?” del 30 de abril, en donde los conductores respondieron algunas intimidades como cuándo dieron su primer beso o cómo son en la cama.

Hasta ahí todo marchaba bien hasta que llegaron a cierta actividad donde Villalobos lanzó sus características bromas que para algunos pueden ser muy graciosas, y para otros irrespetuosas.

Se trataba de la pregunta: ¿Con qué animal te identificas en la intimidad?… y ¡pum! Horacio les dijo -al parecer- algunas verdades por las que le fue llamada la atención.

El primero en responder a la pregunta fue Roger González, quien aseguró que sería un gorila, a lo que Horacio, con el humor negro que le caracteriza respondió:

Tocó el turno de William Valdés quien respondió que él sería un león, pero nuevamente Horacio intervino y le hizo una recomendación:

Y es que miró hacia las cámaras y aseguró que no había dicho nada malo (pero es que al parecer el productor de Venga la Alegría le habría llamado la atención por el chícharo).

Así, con el humor que le caracteriza, cuando le tocó su turno de responder, Horacio dijo que él se puede identificar con cualquier animal.

“Para que ya no me regañen yo me identifico con un perrito french poodle, porque quiero ser propio para que no me regañen, pero la verdad puedo ser un león, un tigre y hasta una boa”.