¡Por fin! Maky se quitó el apellido de Juan Soler y sin dolor. Luego de varios cuestionamientos por parte de sus seguidores…

El 27 de noviembre de 2018, Maki Moguilevsky y Juan Soler anunciaron a través de un comunicado publicado en redes sociales su separación luego de 15 años de matrimonio; sin embargo, es hasta ahora que la actriz argentina se ha quitado el apellido de casada de su perfil de Instagram.

Anteriormente, su cuenta verificada era @makytasoler y ahora aparece como @makyta_itsok. En junio pasado la intérprete aclaró, también Instagram, la razón por la que seguía utilizando el apellido de su ex pareja.

‘No me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo qué, ¡qué horror! Nada, uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre del usuario tan fácilmente, las oficinas están cerradas, yo no soy buena con la tecnología’, explicó al inicio de su mensaje. ‘

La verdad que no me molesta, apenas pueda lo voy a cambiar, pero los amo, espero que les haya aclarado sus dudas porque me hablan mucho y no entiendo cuál es la preocupación. Les mando besos y que tengan un lindo domingo’, publicó en su cuenta de la red social.

En julio del año pasado, la conductora declaró en el programa Despierta América que no le incomodaba continuar usando su nombre de casada: ‘Es el apellido de mis hijas y de Juanito’, contó.

A pesar de haber cambiado su nombre en Instagram, en Facebook (la cuenta no registra actividad desde el 26 de mayo de 2016) y Twitter (su última publicación fue el 24 de junio de 2015) todavía aparece como Maky Soler.

El nombre real de la actriz es Magdalena Moguilevsky Hojean y al inició su carrera se dio a conocer como Maki , pero al casarse con Juan Soler optó por utilizar el apellido de su esposo.

Meses después de la separación, se dio a conocer que Maki había iniciado una relación con el empresario mexicano Enrique Hernández-Pons , la cual duró poco tiempo. Por su parte, Juan Soler también declaró haber iniciado una relación con otra persona, pero prefirió no revelar su identidad ni dar detalles.

