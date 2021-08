Poncho de Nigris vuelve a encabezar los titulares, en esta ocasión debido a que reportó haber sido negado una dosis de la vacuna contra Covid-19, el virus que ha acabado con la vida de millones de personas al rededor del mundo.

De acuerdo al actor, este fin de semana viajó junto a sus hijos a un centro de vacunación ubicado en el municipio San Nicolás de los Garza, Nuevo León con el fin de recibir su primera dosis anticovid.

Sin embargo, reportó que el personal le negó la vacuna porque su registro no correspondía al día, además de que se registró con otra dirección.

Poncho De Nigris no fue vacunado

Tras ser notificado, De Nigris explicó al personal que acudió a vacunarse el domingo primero de agosto, aunque le tocaba acudir entre semana, porque viajaría a la Ciudad de México y no quería perder la oportunidad de ser inoculado.

“Me carga el payaso porque no me quisieron vacunar y porque voy a estar allá (…) porque no soy de San Nicolás, me registré con el domicilio de mi esposa. No me vacunaron. Me dijeron que el martes pero el martes no voy a estar por eso vine acá“, dijo a través de un Instagram live.

Además, Poncho De Nigris resaltó que su experiencia dejó mucho que desear pues el personal fue grosero: “se siente ojete, me mandaron a la chingada. Les dije: ‘estoy grabando’ y (me dijeron) me vale madre, gente bien mal educada”, indicó.

El oriundo de Monterrey concluyó su mensaje haciendo “responsable” al personal que le negó la vacuna contra coronavirus si es que se contagia o le pasa algo.

“Si me enfermo y me muero, no me quisieron vacunar, va a quedar grabado. Reglas son reglas pero pensé que me podrían echar la mano ya no voy a estar porque salgo de viaje, pero bueno”, dijo visiblemente molesto.

