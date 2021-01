Podrían demandar a Laura Zapata tras clausura de asilo

Tras la clausura del asilo en donde vivía la abuelita de Laura Zapata y Thalía, varios familiares de los inquilinos han asegurado que recurrirán a una demanda contra la actriz.

La noticia de la acción legal en contra de Zapata fue confirmada por el representante de los familiares de dicho lugar.

Ernesto Cisneros, quien es el vocero de los familiares del asilo, otorgó una entrevista a la periodista Ana María Alvarado, la cual fue mostrada en el programa Sale el Sol.

En dicha entrevista, Cisneros califica las acciones de Laura Zapata como “un circo” y “puras mentiras”.

“Los 54 residentes y los familiares estamos muy preocupados, enojados que por una sola persona, que hace tanto circo, Laura Zapata ha utilizado a todos para decirles puras mentiras. Tuvimos reunión con el DIF solicitándole que se vaya esta mujer, no la queremos, sale como loca, sale a los pasillos a gritar”, aseguró.

Asimismo, reveló que los familiares de los inquilinos del asilo tienen la opción de contratar alguna enfermera de manera externa, algo que realizó Laura Zapata.

Cisneros confirmó la intención de los inquilinos de demandar a la actriz, y la hizo responsable en caso de que algo le llegue a pasar a su familiar.

“Los 54 residentes vamos a demandar a Laura Zapata y la hago culpable si a mi mamá le pasa algo”, declaró.

La actriz Laura Zapata responde a los ataques

Por su parte, Laura Zapata negó fervientemente estar “armando un cierco” y por el contrario reafirmó su postura de que simplemente esta defendiendo los derechos de su abuela.

¡En exclusiva, Laura Zapata nos comparte el estado de salud de su abuelita Doña Eva y reacciona ante los ataques que ha recibido tras denunciar las malas condiciones del asilo donde se encontraba! 😱📺 #VLA #SeFueEneroY >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/r9kjGRXaeH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 29, 2021

“No están acostumbrados a amar y hacer respetar a sus abuelos, es un movimiento hecho con todo mi corazón y con todo el dolor de que se castigue a los responsables”, mencionó durante una entrevista con el programa “Venga la Alegría”.

Te puede interesar:

Laura Zapata comparte estado de salud de su abuelita: “Va mejorando”

Laura Zapata revela estado de salud de su abuela tras denunciar maltrato

Zapata finalizó diciendo que no le importa la opinión de las demás personas, siempre y cuando se haga justicia contra el maltrato a su abuela.

“Me van a denunciar penalmente, hay un representante de los otros inquilinos y decían que las otras familias estaban molestas conmigo. Yo no voy a actuar para que me quieran o no me quieran, yo voy a actuar conforme a derecho de la salud y preservar la vida de mi abuela”, puntualizó la actriz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.