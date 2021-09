Platanito destapó amenazas que recibió tras chiste de la guardería ABC: “Me iban a matar”

El famoso ícono de la comedia, Platanito, mostró una faceta completamente distinta a la que el público está acostumbrado y se sinceró sobre las amenazas que recibió tras protagonizar una fuerte polémica por un “chiste” sobre la tragedia que ocurrió en la Guardería ABC en 2009.

En entrevista con Yordi Rosado, el payaso más irreverente de la televisión detalló que en el momento que se viralizó la “broma”, él ya llevaba al menos dos años utilizando el chiste como parte de su show de comedia.

“Me hablan a las seis de la mañana: ‘Oye, están hablando de ti en redes sociales. Acabas de contar un chiste bien cabrón, ¿qué está pasando?'”, dijo Platanito frente a las cámaras del programa de Youtube.

Incluso, aseguró que en el momento que la noticia “explotó”, él no conocía el alcance que tenían las redes sociales, mucho menos el hate que traería en su dirección.

Te puede interesar:

Edith Márquez rompe en llanto al recordar su divorcio

Aleks Syntek recuerda su polémica sobre el reguetón: “Era broma”



Platanito se sincera sobre lo que vivió tras chiste de Guardería ABC

“Me mandan a hablar de Televisa y me preguntan ‘¿qué hiciste?’, y yo, ‘no hice nada’. ‘Que contaste un chiste'(…) yo no lo conté en la tele, lo conté en un teatro y ya me enseñaron el video. Resulta que era una cortina de humo y, de ser el payaso más querido pasé a ser el payaso más odiado del mundo“, contó sobre la reacción de la televisora en la que trabajaba en ese entonces.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso y lo llevó a suspender sus labores por poco más de un mes fueron las amenazas de muerte no solo en su contra, sino en la de su familia:

“Imagínate el pánico, luego mandaban (mensajes) anónimos por mail con fotos de mí colgando ahí, desnudo. Yo tenía un pánico y dije: ‘Me van a matar’“, confesó Platanito a Yordi Rosado.

La polémica del famoso terminó luego de que salió a disculparse con los padres de las víctimas del incendio, con quieres habló directamente. Tras el hecho, retomó su carrera durante unos años en México y después se instaló en Estados Unidos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen