Pitbull envía poderoso mensaje en contra de la dictadura cubana: “Unidad, no división”

El músico cubano-estadounidense Pitbull no se quedó callado ante la situación que viven sus compatriotas, mismos que han salido a las calles para protestar en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel.

A través de sus redes sociales, el cantante hizo un energético llamado a algunas de las personas más influyentes a nivel mundial, dentro de ellos a Jeff Bezos, en un intento de ayudarlos a “obtener su libertad”.

“Deben involucrarse en la causa de los cubanos que esta semana salieron a las calles al grito de ‘tenemos hambre’ y ‘abajo la dictadura'”, dijo el cubano a sus millones de seguidores.

“Este es un mensaje para el mundo. Necesitamos ponernos de pie, dar un paso adelante, pero si no entienden lo que está pasando, entonces necesitan despertar de una put* vez”, agregó el famoso.

Pitbull se pronuncia sobre las protestas en Cuba

Asimismo, Pitbull desechó la idea de que dicha problemática solo afecte a la isla, por el contrario, muestra el abuso de poder que aún experimentan algunos países.

“Esto no es solo una cosa de Cuba: esto es un evento mundial. No se trata de política, se trata de salvar vidas. Se trata de unidad, no de división. Y en el fondo se trata de tomar medidas”, se escucha decir al artista en el video en blanco y negro.

Para concluir, Pitbull resaltó que ante los sucesos ocurridos en Cuba es necesario que como sociedad se busquen soluciones que beneficien a sus compatriotas.

“Necesitamos ser creativos, tenemos que encontrar soluciones mientras ellos pierden la vida allí literalmente por algo con lo que nosotros despertamos todos los días y apreciamos, que es la libertad“, concluyó.

