Piratas del Caribe incluirá a Johnny Depp si gana el juicio contra exesposa.

Recientemente, Johnny Depp perdió un juicio contra el periódico The Sun, de modo que Warner Bros. Le pidió renunciar a su papel como “Grindelwald” para la franquicia de Harry Potter. Algo que hizo eco en Disney quien es el productor de “Piratas del Caribe”, otra franquicia que planeaba involucrar al histrión en una secuela más.

De acuerdo con el influencer Daniel Richtman, Disney habría aceptado hablar con Johnny Depp sobre su permanencia en Piratas del Caribe. Esto fue lo que escribió en su cuenta: “Escuché que Disney habló con Depp, si la corte acepta hacer un nuevo juicio con The Sun y él gana, volverán a discutir las cosas”.

La primera vez que observamos a Johnny como el capitán Jack Sparrow fue en la película de 2003 Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra. El actor tuvo una polémica reacción de los productores, ya que creían que acudía ebrio a las filmaciones. Fue justamente esa falsa ebriedad que le hizo ganador de una nominación al Óscar.

Amber Heard acusó de violencia doméstica a Johnny Depp, palabras que en su momento le valieron el repudio de Hollywood. No pasó mucho tiempo para que el actor demandara a su ex esposa por difamación, sin embargo, el proceso quedó en espera debido a la pandemia. Pero a pesar de sus esfuerzos, las cosas no han salido bien para Johnny. Perdió su papel en Animales Fantásticos 3 y no parece tener un gran futuro en la industria cinematográfica.

La imagen de Johnny ha quedado profundamente dañada por el fallo de la corte británica revelado hace algunos días. Tanto que hasta Warner tomó la decisión de separarse de él. A pesar de lo anterior, en redes sociales todavía hay un gran apoyo hacia el actor, con el hashtag #JusticeForJohnnyDepp.

Por otro lado, aunque Amber Heard tiene el apoyo de la justicia, no es así con las redes sociales. La actriz se ha topado con una gran ola de rechazo en Internet y muchos exigen su despido de Aquaman 2. El actor le exige 50 millones de dólares como indemnización por los daños a su imagen.

