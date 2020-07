Piden despido de Andrea Escalona de ‘Hoy’. La hija de la productora Magda Rodríguez (es decir, la jefa del matutino) no tiene tanta popularidad ni dentro ni fuera del set. Y es que muchos señalan que quisieran verla fuera del programa.

En más de una ocasión te platicamos de cómo Andrea Escalona ha dado mucho de qué hablar debido a la poca popularidad que tiene con la audiencia, quienes no soportan la forma que conduce ni las “ridiculeces” que hace. Por ello es que en redes sociales recibe repetidos ataques y duros comentarios.

Ahora en una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram le escribieron estos ataques y le dijeron que se fuera del programa pues “lo único que hace es enseñar carne”.

No la quieren en Hoy

Pero esta no sería la primera vez que la atacan, en otras ocasiones en las que ha hecho varias cosas en pantalla le han dicho que están cansados de ella. Muchos usuarios mencionan que solo está ahí por ser la hija de la productora.

Pero este no sería el primer caso de alguien no querido en un matutino. Basta voltear a ver a la competencia en Azteca, pues en el programa Venga la Alegría se dice que no quieren a Laura G y por más que el público en redes se manifiesta, lo cierto es que no parece que irá a ningún lado. Incluso este tema desató una gran controversia con sus mismos compañeros.

¿Tienes algún presentador que no te agrade? Cuéntanos en nuestras redes sociales.

Así es como piden despido de Andrea Escalona de ‘Hoy’.

