Pepillo Origel revela porque se salió de ‘Ventaneando’. Siempre se ha especulado que fue por diferencias con su ex jefa Pati Chapoy.

En algún momento Pati reveló que uno de los conductores que dejó ir fue un erro y ese es Juan José Origel.

Uno de los periodistas de espectáculos que se ha ganado el cariño de público es Juan José Origel, quien se dio a conocer en la pantalla chica gracias al programa ‘Ventaneando’ que se trasmite desde hace más de 20 años en TV Azteca.

Pero de los cuales Pepillo Origel como también se le conoce dentro del mundo del espectáculo.

Solamente formó parte de los primeros años desde que se trasmitió el programa de espectáculos en 1996 por primera vez.

Ante aquel suceso inesperado tras la salida de Pepillo del programa, 22 años después el ahora conductor de espectáculos de Televisa ha decidido revelar los motivos por los cuales dejó ‘Ventaneando’:

“Una vez que yo me encuentro en una fiesta con Emilio chico (Azcárraga Jean) y me dijo ‘si algún día yo estuviera en Televisa (a cargo), el primero que tienes que estar eres tú’; y me lo cumplió.

El señor Don Emilio muere y a los poquitos meses dice ‘tráiganse a éste’”, confesó.