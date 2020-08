Pepillo Origel ofrece disculpa pública a Erika Buenfil en Hoy. Luego de que el periodista se burló de su hijo a quien llamó “Zedillito”…

Así es, Pepillo Origel le pidió una disculpa pública y de frente a Erika Buenfil –la reina del TikTok – durante la emisión en vivo del programa Hoy de Televisa, luego de que hace unos días la actriz revelara por qué se había molestado con el conductor de espectáculos, pues éste junto a Martha Figueroa se burló de su hijo al nombrarlo como ‘Zedillito’.

En medio de la polémica, indirectas y hasta amenazas de muerte que, según contó Origel, recibió por sus declaraciones contra la tiktoker en el programa Con permiso. ¿Cómo se disculpó? Aquí te contamos lo que sucedió y cómo reaccionaron las personas en las redes sociales.

Resulta que en el programa Hoy estuvo como invitada Erika Buenfil y Pepillo Origel. Frente a frente, el conductor aclaró la situación y pidió disculpas a la reina del TikTok. Con un arreglo floral y de pie, Pepillo Origel fumó la pipa de la paz.

Mientras que Erika Buenfil rompió en llanto al recibir la explicación de Pepillo y aceptó las disculpas. Además de que reiteró que defenderá a su hijo cueste lo que cueste, pues es un adolescente.

“Con los hijos no, nada más, con mi niño no. Mi hijo es un adolescente que merece respeto que se llama Nicolás Buenfil y que no tiene porque ser llamado de ninguna otra manera y mucho menos despectivamente. Yo lo sentí así”, comentó Erika Buenfil.

Ante esta declaración, en medio de las lágrimas, Pepillo Origel intervino e indicó que quien habló mal del hijo de la tiktoker fue Martha Figueroa.

“Se le salió a Marthita eh, no lo quiso hacer en mal”, interrumpió y se justificó Pepillo Origel.

“Tampoco lo dijo en mal, conociendo a Marthita en el tono que lo dijo”, intervino Galilea Montijo.

Sin embargo, visiblemente molesta, Erika Buenfil advirtió que ella conoce a Figueroa.

“No, no conociendo a Marthita es muy bocona y no me hagan hablar porque me voy a enojar y mejor no decimos nada”, arreterió Erika Buenfil.

