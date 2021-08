Pepillo Origel estalla contra quien aseguró que se parece a “La Tigresa”

El famoso conductor y periodista de espectáculos Pepillo Origel protagonizó un incómodo momento durante la transmisión de su programa en Youtube luego de que “explotara” por ser comparado con La Tigresa. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su programa en internet, que el conductor de “Con Permiso” dio respuesta a las comparaciones físicas entre él e Irma Serrano. Además, se sinceró sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

Tras algunos minutos “al aire”, Pepillo no aguantó más y estalló contra una usuaria que seguía la transmisión, cuestionando la causa por la que lo estuviera comparando con la famosa.

“Tengo muchos saluditos… Rosario Sánchez yo te quiero decir una cosa porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que me parezco la Serrano. En primer lugar no seas igualada con la señora Serrano, la señora Serrano no tienes porqué meterte“, dijo el comunicador visiblemente molesto.

Además, Origel aprovechó “la controversia” para responder a las críticas que obtuvo luego de sincerarse sobre una cirugía estética a la que se sometió hace algún tiempo.

Al respecto, afirmó que “si me hago otra y pasado mañana otra, qué chingados te importa con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto. Que qué tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar… Majadera“.

Para concluir, Pepillo Origel aseguró que él puede hacer con su cuerpo lo que quiera y no está dispuesto a ser criticado por ello. Como resultado, la “invitó” a dejar de ver sus programas si no le parece.

“Yo no estoy diciendo que soy un muchacho de veinte, de treinta, ni de cuarenta, ni de cincuenta, ¿y qué? ¿Te caigo gordo? Pues no me veas y ya punto“, añadió.

