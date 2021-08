Pepillo Origel es hospitalizado y sometido a una cirugía de emergencia

La noche del viernes, el periodista Pepillo Origel desató la preocupación entre sus seguidores al revelar que tuvo que ser trasladado y operado de emergencia debido a una hernia. ¿Cómo se encuentra de salud? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso compartió un video grabado desde la clínica, en donde se le ve en una camilla, con suero intravenoso y una bata quirúrgica.

En dicho video, Origel decidió compartir las causas de su hospitalización para evitar especulaciones, dejando saber que se trató de una hernia:

“Estoy en León, de urgencia me operaron, (de) una hernia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. Dos por uno, también me convino”, expresó el conductor de programa de espectáculos.

Asimismo, Pepillo Origel aprovechó un pequeño espacio durante la transmisión de su programa en Unicable, “Con Permiso”, para dar detalles sobre su estado de salud.

“Pero aquí estoy. Ya para la próxima semana espero estar de cuerpo entero“, relató el presentador con respecto a su ausencia en el programa, misma que fue cubierta con Jorge Ugalde.

El video que publicó en sus redes sociales rápido captó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

“Espero te recuperes pronto”, “Pepillo, espero no sea nada de gravedad, Dios contigo”, “Pepillo te queremos cuídate por favor” y “Un abrazo caluroso y si Dios quiere nos vemos la próxima semana”, se lee bajo la publicación.

