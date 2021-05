Pepe Aguilar reconoce que su hija Ángela “la regó” al entonar el Himno Nacional

Luego de su presentación en la pelea de “El Canelo” Álvarez, Ángela Aguilar se volvió el blanco de críticas por su interpretación del Himno Nacional mexicano. Por esta razón, Pepe Aguilar decidió romper el silencio y pronunciarse sobre los ataques. ¡Checa lo que dijo!

El cantante y padre de la joven recurrió a su cuenta de Instagram para dar respuesta a las críticas y agradecer al ganador de la noche, “Canelo” Álvarez, por la invitación al evento.

Aguilar se mostró sorprendido porque la gente le prestó más atención a “el Himno Nacional de Ángela ¡Qué chido tienen muchos sus prioridades! No hacen trending topic de lo que acabo de decir, pero ahí van de pinches argüenderos. Para empezar, no tienen ni pinche idea de lo que están hablando”.

Además, si bien el intérprete de “Prometiste” aceptó que Ángela Aguilar cometió un error en su interpretación, indicó que este no fue tan grave como se difundió en redes.

“Sí hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla. ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir, porque muchos de los que la critican no tienen idea de qué están hablando. La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de slow me down”, dijo.

Pepe Aguilar defiende a Ángela de las críticas

Asimismo, Pepe Aguilar respondió a quienes acusaron a su hija de haber alterado la melodía del Himno. El famoso señaló que “estaba cantando como a 30 bits por minuto más abajo de lo normal. Aunque eso no tiene nada que ver con lo que le están criticando“.

“Hubo 2 que 3 que se dieron cuenta que la estaba cantando más lento. Pero todos los demás, bola de borregos, no saben que fregados están diciendo. Para empezar, el Himno Nacional no se canta, se entona”, aclaró el cantante.

Por otra parte, el artista de 52 años destacó que el error que cometió su hija fue debido a su corta trayectoria musical.

“Su error fue no pensar que había bocinas como normalmente hay. En un estadio donde hay 73 mil personas es imposible que haya bocinas, no hay manera”.

Para finalizar, Pepe Aguilar detalló que si bien eso “no es un pretexto, y sí la regó”, no se le puede culpar por ello; afirmó que la capacidad de responder a situaciones como esas, las da la experiencia.

“Si la chavita la está rompiendo a los 17 años es porque está trabajando desde muy chiquitita. Pero tiene 17 años“, concluyó.

