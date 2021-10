Pepe Aguilar reacciona al “boicot” de J Balvin a los Latin Grammy: “Dedíquense a hacer música”

La polémica desatada tras las declaraciones del cantante de género urbano J Balvin contra los Latin Grammy sigue dando mucho de qué hablar, puesto que ahora varios artistas han salido a contradecir lo dicho por el colombiano. Uno de ellos fue el cantante regional mexicano Pepe Aguilar, quien envió un contundente mensaje al famoso. ¡Sigue leyendo para enterarte!

A través de su cuenta de Instagram, el exponente de regional mexicano se sumó a la discusión para dar un mensaje con el que busca calmar las aguas.

“Hay un conflicto o controversia con nuestros queridos hermanos y colegas de la música urbana. Yo solamente les quiero decir algo a todos… ¿por qué les damos tanta importancia a cualquier premio y no nos fijamos más en la calidad de los p*nches artistas?“, escribió Pepe Aguilar en su perfil.

Asimismo, destacó que a diferencia de lo mencionado por Balvin, lo que importan no son los premios, sino el talento, profesionalidad y el cariño que el público demuestra a sus artistas favoritos.

Te puede interesar:

J Balvin arremete contra los Grammy: “Les damos rating pero no nos dan el respeto”

Residente responde al “boicot” de J Balvin a los Latin Grammy



Pepe Aguilar habla sobre polémica de Latin Grammy

“A ver güeyes dedíquense a hacer música y nada más. Si realmente no les importan los premios para que hacen tanto p*do… en realidad el mayor premio es que la gente siga tu música. Es que tú puedas hacer algo para transmitir lo que tú sientes”, mencionó contundente el famoso.

Especificando que su mensaje no iba dirigido a alguien especial, Pepe Aguilar reiteró que sin importar los reconocimientos, un cantante debería estar lo suficientemente motivado por su arte para seguir lanzando música.

“Con o sin Grammy yo voy a seguir haciendo música, yo no hago música porque me den un premio, entonces para qué le voy a dar tanta importancia a ese rollo y me voy a rasgar las vestiduras y lo voy a politizar”, concluyó el papá de Angela Aguilar.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen