Pelea entre Kardashians pone en riesgo reality show. Una de ellas aseguró que ya no era feliz en el reality familiar, por lo que ya no participará.

Así como lo lees, Kourtney Kardashian anunció su salida de Keeping Up With The Kardashians, el programa en el que participa junto a su familia desde el 2007, tras una discusión con Kim que llegó a los golpes.

Fue vía Instagram que la empresaria aseguró que fue doloroso ver los episodios en los que se muestra la pelea con Kim Kardashian y otros momentos oscuros de su vida, por lo que decidió abandonar el programa.

“Es difícil para mi ver estos dos primeros episodios, pero es en nuestros momentos más oscuros que ocurre el crecimiento, Finalmente tuve el coraje de cambiar lo que ya no me traía felicidad y poner mi tiempo y energía en lo que sí es. Elige la felicidad”, escribió.

Foto: Agencias

A pesar de que Kourtney Kardashian anunció su salida tras el estreno de la temporada 18 del programa, la empresaria ya había expresado su deseo de concluir su participación desde hace tiempo, pues en varias ocasiones confesó que se sentía cansada de exponer su vida privada en televisión.

¡Pelea entre Kardashians por su reality!

La pelea ocurrió cuando Kim le reclamó a Kourtney Kardashian por no presentarse en un desfile de moda por un dolor de garganta y ella respondió lanzándole una botella con agua, situación por la que terminaron golpeándose.

En qué terminará esta pelea, será real o solo tratan de llamar la atención de sus seguidores en medio de la pandemia por coronavirus.

Con información de Agencias

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.