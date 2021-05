Pedro Sola rompe el silencio y habla por primera vez sobre su vida amorosa: “Ahí la llevamos”

El conductor de “Ventaneando”, Pedro Sola, siempre ha mantenido un perfil bajo en su vida privada, sobre todo la amorosa. Pero todo parece indicar que el famoso está listo para compartir un poco más de ella. ¡Esto fue lo que dijo!

Recientemente se reveló que Pedro Sola será la portada de la revista “Quién”, misma que busca darle visibilidad a personalidades de la comunidad LGBT+, y en donde el conductor habló sin tapujos sobre su sexualidad.

En su entrevista, “El tío Pedrito” aseguró que su preferencia sexual nunca supuso un problema para sus familiares. Por el contrario, siempre le ofrecieron su apoyo incondicional… en especial su abuela.

“Yo no me hice homosexual, así nací (…) La gente sabe simplemente cuando me ven: me siento frente a la cámara, hablo como hablo, soy como soy. Siempre he sido amanerado o afeminado pero me vale… yo soy así. El que me quiere, me quiere así y, afortunadamente, mucha gente me quiere“, expresó.

A pesar de contar con el apoyo de su familia, Pedro Sola ha sido el blanco de ataques y críticas no solo verbales, sino físicas. Sin embargo, esto no lo detiene, pues su motivación radica en ser un ejemplo para los jóvenes.

“La gente cree que te insulta. A mí no me insulta nadie. ¿Qué me va pasar porque me digan lo que soy?. Sí soy, ¿y qué? (…) Un jovencito que descubre que es gay, y ve un señor ya de cierta edad que también es gay en la televisión y que habla abiertamente. Si soy ejemplo, qué bueno. Espero ser un buen ejemplo“, detalló.

Además de compartir su experiencia como víctima del bullying, contó cómo conoció a su actual pareja, con quien ha estado durante los últimos 20 años.

“Llevamos una vida muy tranquila a pesar de la diferencia de edades. Me di cuenta que los viejos tenemos cierto encanto. Yo estoy enamorado de una sola persona, pero quiero mucho a la gente”, finalizó.

