Tras haberse filtrado la noticia del contagio por Covid-19 de Pedro Sola, el conductor recurrió a las cámaras del programa en el que es conductor para dar detalles sobre su estado de salud. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Será hospitalizado? Aquí te lo contamos.

Durante la última transmisión de “Ventaneando”, Sola tuvo una presentación a través de videollamada y reveló cómo fue que se enteró de su contagio, así como los síntomas que ha vivido estos últimos días.

“Aquí estoy, vivito y coleando. Ayer en la noche ya ven que casi me matan en las redes sociales. Yo no entiendo por qué ese afán. (…) A los únicos que les dije fue a ustedes”, dijo el tío Pedrito.

Al ser cuestionado sobre sus síntomas, el famoso no dio muchos detalles, simplemente indicó que se parece a una “gripa normal”, y: “Me contagié de esta nueva cepa que los síntomas no son que se te va el gusto ni el olfato. También estuve leyendo que es 60 veces más contagiosa que la anterior, además flota en el ambiente, en el monóxido de carbono que uno exhala al respirar”.

Te puede interesar:

Pedro Sola da positivo a Covid-19

Pedrito Sola sobre el desempeño de México en Tokio 2020

Así se enteró Pedro Sola de su contagio a Covid-19

Una de las mayores interrogantes luego de que se diera a conocer el resultado positivo de Pedro Sola fue cuándo se enteró. Al respecto, el también influencer dijo:

“Cada que me siento un poco raro me hago una prueba rápida de covid para estar seguro; la semana pasada, que me ardió un poco la garganta, le hablé a mi amigo el doctor que nos va a ver al estudio y le dije que me la llevara“.

“Como ya íbamos a empezar a hacer el programa, dijo: ‘Salió negativa’. Y yo me la eché a la bolsa en lugar de tirarla a la basura. Al día siguiente, en mi cuarto, veo el sobrecito y veo que tiene una raya tenue del otro lado, busqué en el internet y me di cuenta que significaba que era positivo. Inmediatamente le hablé al doctor y me dio las instrucciones”, agregó.

Por esta razón, Pedro Sola externó haberse preocupado por la salud de sus compañeros del programa; sin embargo, aprovecharon para revelar que ninguno se contagió.

“Esa era una de mis más grandes preocupaciones, porque uno es contagioso y no en el momento que te haces la prueba, sino 2 días antes, que todavía no salía lo que tenía”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen