Pedro Sola revela cómo ‘salió del clóset’ hace 60 años: “Somos, no nos convertimos”

Pedro Sola, famoso conductor del programa “Ventaneando”, ha logrado posicionarse como uno de los presentadores más queridos de México por su carisma y personalidad inigualable.

Es gracias a su seguridad y falta de miedo al “qué dirán” que Sola ha decidido compartir cada vez más detalles sobre su vida privada. Así ocurrió durante su más reciente entrevista con la periodista Aurora Valle, en donde narró cómo fue su “salida del clóset” con su familia hace 60 años y cómo reaccionó su familia.

De acuerdo al famoso, la homosexualidad es algo genético y las personas “no se convierten en homosexuales”, pues él siempre estuvo seguro de su orientación sexual.

“Yo nunca he estado en el clóset, porque yo me enteré de mi sexualidad desde que era adolescente. Yo me acuerdo que desde niño, los primeros recuerdos que tengo, son así… Nunca tuve la necesidad de andar escondiéndome de nada“, reveló.

Te puede interesar:

¡Cambiazo de look! Así luce Pedro Sola sin bigote

Pedro Sola explota contra el Gobierno de Veracruz: “Burocracia e indolencia, triste realidad”

Si bien la mamá de Pedro Sola se mostró sorprendida al inicio, su orientación nunca supuso un problema familiar, incluso entre sus abuelos, que pertenecían a una generación aún mayor.

De hecho, “el tío Pedrito” señaló que su abuelita era una señora “muy adelantada a su época”, ya que siempre le cuestionaba: “¿¿Con quién saliste, mijito? ¿Conociste algún muchacho guapo? ¡Tráelo a comer!'”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen