Pedro Sola cree que tiene coronavirus: “No me he sentido bien”, confiesa

¿Pedro Sola tiene coronavirus? El conductor de Ventaneando levantó las alarmas en sus compañeros y en sus fans luego de confesar que no sabe si tiene coronavirus, pues no se ha sentido muy bien. Y es que muchos se preocupan por su salud pues él tiene 73 años. Te contamos los detalles.

Dos personas que tuvieron que resguardarse en su hogar debido a la pandemia de coronavirus fueron la periodista Pati Chapoy y el conductor Pedro Sola, quienes por su edad están dentro del grupo de riesgo. Por esto desde el pasado lunes han transmitido desde sus respectivos hogares, dejando a Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Linet Puente en el estudio.

Sin embargo Pedro Sola reveló que a pesar de haber tomado las medidas necesarias sospecha que podría haber contraído el virus. Así lo declaró en una reciente emisión del programa.

Pedro Sola: “No sé si tuvimos coronavirus”

Sucedió este viernes, cuando el elenco de Ventaneando enlazó con Jimena “La Choco” Pérez, quien vive en España y relató la situación. Ella platicó que lleva muchos días de cuarentena y lo que Sola le respondió:

“Pues yo no sé si aquí tuvimos coronavirus, pero yo no me he sentido muy bien que digamos”

Las reacciones de sus compañeros no se dejaron esperar, Linet y Castañeda le dijeron que no pensara en eso, sin embargo Bisogno se mostró más escéptico al respecto y no le creyó.

Además Pedro confesó que Daniel y Pati Chapoy tuvieron al “muy parecido al coronavirus” pues ambos tuvieron fiebre muy alta y presentaron síntomas anormales.

Así Pedro Sola cree que tiene coronavirus y alarmó a sus compañeros de Ventaneando.

Con información de Yo Soi Tú.