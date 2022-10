Pedro Meza Topz consigue que sus seguidores hagan que el fitness sea su motivación

El creador y fundador venezolano de GYM TOPZ Pedro Meza Topz, quien actualmente reside en Miami, Florida USA contó que desde pequeño su sueño era ser como su papá.

“Desde que tengo uso de razón le decía a todo el mundo que quería practicar deportes y ser dueño de negocios como mi papá y a los 13 años empecé a trabajar con mi padre en su negocio de equipos médicos, como ayudante de almacén, cargando cajas, descargando mercancía de los camiones que llegaban y aprendiendo de ventas. En las tardes jugaba basketball en el equipo de mi ciudad”. “Luego fui avanzando hasta que logre ser gerente de ventas y posteriormente director de negocios internacionales, cargo que me llevo a viajar por el mundo”. “Al mismo tiempo, descubrí el fitness y luego de varios años entrenando en el gym, me preparé para mi primera competencia de fitness y culturismo, lo que hizo que iniciara mi carrera en la industria fitness”. “Estudié derecho y me gradué de abogado en la universidad Santa María en Venezuela”. “Estudié idiomas en Canadá y posteriormente me mudé a los Estados Unidos con mi esposa Dayana Rendon, donde en compañía de mi socio Emilio Born desarrollamos nuestra marca GYMTOPZ”.

Al hablar de GYMTOPZ, @pedromezatopz explicó que el proyecto nació de la necesidad de aportar contenido de valor que motive a las personas a hacer ejercicio y a alimentarse de forma sana para así mejorar no solo en el aspecto físico sino también en el aspecto mental.

“La forma en que llevamos este mensaje es a través de la creación de contenido de valor como rutinas, consejos de bienestar, videos motivacionales y otros”. “También ponemos a disposición de la gente opciones que los ayuden a llegar a sus metas de forma guiada por mí y por mi equipo. En GYMTOPZ, además de ser creador y fundador, soy el director de todo el contenido que se genera en todas las plataformas”. “Todas las piezas de contenido son completamente producidas por mí desde el proceso creativo, creación de guiones, estructura de los videos, manejo de algoritmos y estudio de mercado para desarrollar más y mejor contenido cada vez, no solo a través de mis cuentas sino a través de las cuentas de todos los atletas y personalidades que forman parte de GYMTOPZ”.

“GYMTOPZ lo conformamos Dayana Rendon (@dayana.Topz) co-fundadora de GYMTOPZ y atleta de GYMTOPZ; Emilio Born (@emilioborn) atleta principal de la marca y socio dentro de GYMTOPZ; José Meza que es CFO o gerente de finanzas; Stefanía Nino, que maneja el equipo de customer service; Andrés Álvarez que es el editor principal del contenido en GYMTOPZ; Stephan Decrock (@drstephanedecrock) atleta y médico especialista en nutrición, su canal es “salud GYMTOPZ” y yo que soy el creador, fundador de la marca, director de contenido y director de ventas.

De las satisfacciones que le ha dejado hasta el momento el fitness y la motivación, Pedro Meza Topz manifestó “siempre tuve esa llama dentro de mí que me hacía creer que yo podía motivar a personas para alcanzar sus metas, pero nunca tuve los medios para hacerlo, ahora luego de haber creado plataformas donde no solo podemos enseñar sino que motivar a las masas para ser la mejor versión de sí mismos, me he dado cuenta de que ese es el propósito de mi vida, más allá de haber creado mi carrera a través de algo que inicie hace muchos años desde cero, mi satisfacción principal es leer los mensajes que nos mandan personas de todo el mundo agradeciéndome porque a través de el contenido que creamos ellos han podido superar problemas de salud y mentales que los estaban haciendo sentirse muy mal consigo mismos y con la vida, inclusive hasta he recibido mensajes de personas al borde del suicidio que me han escrito que gracias a algún video que creamos entendieron que esa no era la vida y decidieron hacer del fitness su razón para seguir en este mundo”.

Sobre los retos que tuvo que enfrentar con su proyecto, @pedromezatopz contó “empecé en la industria fitness en un momento en el que no existía prácticamente nada en español, donde motivaran o instruyeran a las personas, uno de los retos más grandes fue como convertir eso en mi negocio, me tocó analizar y crear formas para que todo el conocimiento que había desarrollado por años sobre el fitness y la nutrición pudiera ser llevado a otros de forma fácil y conveniente, al principio lo hacíamos a través de ropa con mensajes que atrajeran a personas al contenido que estaba creando pero poco a poco conseguí una vía más directa de llegar a la gente, a través de las redes sociales, generar seguidores en las plataformas online desde cero fue y sigue siendo uno de los retos más grandes que enfrentamos, ya que para mí, cada seguidor no es solo un número, sino una vida que logre tocar, a la cual logramos llegar y que merece ser ayudado, al igual que todos los demás, muchos creen que tener seguidores es algo sencillo, pero la verdad es que lograr que confíen en ti, es algo importante para mí y en lo cual me enfoco en cada pieza de contenido que creamos”.

Pedro Meza Topz comentó que los consejos que siempre trata de hacerle llegar a toda la gente que los sigue son: 1.-Empieza por ponerte a ti de primero en tu vida. 2.-Cuida tu alimentación. 3.Busca ayuda en expertos que te faciliten las herramientas para lograr tu meta. 4.-Disfruta del camino y busca tu felicidad. “Arriésgate, equivócate, aprende, estudia, ríe más, conoce más, descubre más, ayuda más, amate y haz que tu existencia en este planeta tenga un impacto positivo, empezando principalmente por tu vida misma”.

Para terminar, @pedromezatopz determinó que su principal objetivo es ayudar a la mayor cantidad de personas a lograr su mejor versión física y mental.