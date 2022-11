Pedro Meza Topz comentó que el fitness se debe de hacer con amor y pasión

El creador venezolano de GYM TOPZ Pedro Meza Topz, quien actualmente reside en Miami, Florida USA, externó que, aunque su trayectoria en la industria fitness inició en Venezuela, en donde logró construir las bases de todo lo que ahora tienen, el momento clave en su carrera fue cuando decidieron mudarse a los Estados Unidos.

“Aunque esta decisión fue por otros aspectos de seguridad personal, el hecho de estar en un país tan grande y con tantas posibilidades como USA nos dio una motivación increíble, especialmente Miami, que es donde vivimos, hemos logrado forjar relaciones que nos ayudan con GYMTOPZ”.

Sobre los retos que ha tenido que enfrentar, @pedromezatopz comentó “al iniciar en el mundo del fitness en un momento en el que no existía prácticamente nada en español que motivara o instruyera a las personas, fue un gran reto, ya que me tocó analizar y crear formas para que todo el conocimiento que había desarrollado por años sobre el fitness y la nutrición pudiera ser llevado a otros de forma fácil y conveniente, al principio lo hacíamos a través de ropa con mensajes que atrajeran a personas al contenido que se estaba creando, pero poco después conseguí una vía más directa de llegar a la gente, y esa fue a través de las redes sociales, generar seguidores en las plataformas online desde cero fue y sigue siendo uno de los retos más grandes que enfrentamos ya que para mí, cada seguidor no es solo un número, sino una vida que logre tocar”. “Muchos creen que tener seguidores es algo sencillo pero la verdad no, ya que es conseguir que confíen en ti, y eso lleva tiempo y dedicación”.

Pedro Meza Topz explicó que el fitness y la motivación se han convertido en las bases de su vida. “Siempre tuve esa llama dentro de mí que me hacía creer que yo podía motivar a personas para alcanzar sus metas, pero nunca tuve los medios para hacerlo, ahora luego de haber creado plataformas donde no solo podemos enseñar sino motivar a las masas para ser la mejor versión de sí mismos, me he dado cuenta de que ese es el propósito de mi vida; leer los mensajes que nos mandan personas agradeciéndome porque a través del contenido que subimos, ellos han podido superar problemas de salud y mentales que los estaban haciendo sentirse muy mal consigo mismos, es algo increíble. Inclusive hasta he recibido mensajes de personas al borde del suicidio que me han escrito que gracias a algún video de nosotros decidieron hacer del fitness su razón para seguir en este mundo. El solo hablar de ello me hace sentir muy orgulloso y satisfecho”.

De los consejos que les podría dar a las personas que están iniciando en este medio, @pedromezatopz manifestó “a todos los que quieran iniciar en el mundo del fitness, les diría que no lo hagan por dinero; si el dinero es su principal motivación, entonces está no es la carrera para ellos, ya que el fitness, la motivación y la salud es como la medicina, se debería hacer por amor y pasión. Porque estamos hablando de que la vida de las personas serán afectadas por ellos. Entonces si van a iniciar en este mundo, necesitarán estar seguros de que aman ayudar a la gente, y de que si su propósito de vida es mejorar la vida de las personas, que ese sea su principal motor”.

Para concluir, Pedro Meza Topz contó que a la par de su gran pasión que es el fitness, se graduó de abogado en la Universidad Santa María en Venezuela, además estudió idiomas en Canadá y fue posteriormente que se mudó a los Estados Unidos con su esposa Dayana Rendon, donde en compañía de Emilio Born desarrollaron GYMTOPZ. Actualmente tiene dos hijos a los cuales les están enseñando sobre la importancia de los buenos valores, ayudar a los demás y los beneficios de la nutrición y salud en sus vidas, para que, en el futuro, sean personas de bien tanto para ellos mismos como para el mundo entero.