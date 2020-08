Pedro Fernández desmiente haberse estirado la cara. El intérprete responde a la polémica por su nuevo aspecto acartonado y restirado…

Recientemente Pedro Fernández desató comentarios en redes sociales que sugerían que el cantante se había hecho algunos “arreglitos” en el rostro, esto después de aparecer en una transmisión en vivo, razón por la que ahora el cantante salió a aclarar el mal entendido.

Muchas personas notaron algo extraño en el rostro del intérprete, razón por la que comenzaron a comentar en redes sociales que probablemente se había hecho algún tratamiento estético en el rostro y por eso lucía diferente.

Sin embargo, fue la estrella quien hizo una transmisión en vivo a través de Instagram en la que aclaró todos los rumores que habían surgido en torno a su rostro.

“Vi una nota de que me había hecho yo una cirugía y que no sé que, que me veían rarito”, dijo el cantante. “La verdad es que no me hecho nada, si un día me hago algo, de verdad, créanme que yo se los voy a decir”.

¡Pedro Fernández desmiente haberse estirado la cara!

El intérprete de “Amarte a la Antigua”, dijo que los años no pasan en vano y ya se está haciendo viejo.

“Lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, yo creo”, añadió.

Y tú, ¿qué opinas?…