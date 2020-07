Pedrito Sola insulta en vivo a Mónica Castañeda. Pedro sorprendió a sus compañeros en televisión, pues se le escapó una grosería en contra de la conductora…

El conductor Pedrito Sola nuevamente está en el ojo del huracán y ahora es nada más y nada menos que por haberle respondido con tremenda grosería a su compañera de programa, Mónica Castañeda.

Todo ocurrió cuando los presentadores de Ventaneando hablaban sobre el próximo matrimonio de la cantante Ana Bárbara y su joven novio.

Al entrevistar a Talina Fernández ella le deseó lo mejor a la exmujer de su exyerno y se permitió aclarar que la relación con su nieta es muy buena, pues se aman “hasta el infinito”.

Ante esto, Mónica Castañeda le comentó a Pedrito Sola:

“Yo te amo hasta el infinito y más allá”, a lo que él rápidamente respondió “No, no, no, no, no mames”.