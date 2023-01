¿Pedrada para Shakira? Piqué anuncia a Casio como patrocinador de la Kings League

Luego de que la cantante Shakira lanzara una nueva canción con el productor Bizarrap, donde compara las marcas de relojes Casio y Rolex, haciendo alusión a la infidelidad de su ex pareja Gerard Piqué con Clara Chía; este viernes el ex futbolista del Barcelona anunció a Casio como el nuevo patrocinador de la Kings of League.

Así lo dio a conocer Piqué durante una transmisión en Twitch, donde también regaló relojes Casio a los presidentes de cada club.

¿Pedrada para Shakira? Piqué anuncia a Casio como patrocinador de Kings League

“Este reloj es para toda la vida eh”, dijo.

Por su parte, el Kun Agüero fue cuestionado por el influencer Ibai Llanos del por qué Casio, a lo que respondió que “por la canción se Shakira”.

Por lo que seguramente, esta decisión fue un contraataque de Piqué para la cantante.

