Paulina Rubio revela que ella y Thalía se están ‘cocinando algo’

Paulina Rubio participó en el programa de Yordi Rosado en YouTube, y allá reveló que en una época de su carrera sí fue amiga de Thalía, pero que su relación no continuó porque la madre de la cantante, doña Yolanda Miranda no lo permitió.

Paulina confesó que con el tiempo sí tuvo algunos roces con Thalía, pero que no fue por rivalidad artística, sino por los chicos:

“Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo o no, y con tener novio y besar a otro entonces no me gustaba, yo le decía: ‘si lo besas bésalo y ya, pero no vengas a besar otro’… Durante mucho tiempo fuimos amigas, pero a su mamá no le gustaba porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran, y yo nunca quise tener ni a su novio, ni a ‘María la del Barrio’, ni nada, era mi amiga”, señala.

Rubio reveló también que fue a través de Yolanda Andrade que estuvo en comunicación con Thalía recientemente, y no descarta presentaciones musicales juntas:

“Esas mancuernas son muy atractivas para el público y algo de eso estamos cocinando, y lo vamos a presentar antes de Navidad”, aseguró.

