Paulina Rubio odia a Roxana Castellanos por imitarla

El próximo 2 de febrero se llevará acabo en el Sun Life de Miami Gardens la máxima fiesta deportiva de la NFL que es el Super Bowl LIV.

Donde Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se disputarán el máximo trofeo, en el show de medio tiempo estarán Shakira y JLo quienes cantarán estas canciones.

El espectáculo que medio tiempo que se presenta en esta máxima fiesta deportiva en Estados Unidos es una de las más vistas en todo el mundo.

Por lo que representa una gran oportunidad para las estrellas que se presentan, este año estarán Shakira y JLo quienes cantarán estas canciones durante su show.

Se puede observar que estarán acompañadas por artistas muy reconocidas a nivel mundial como: Pitbull, Beyoncé, Ja Rule y Wyclef Jean.

Las canciones que interpretará JLo son: Get Right, Waiting for Tonight, Booty, I’m Real/JFTB Medley, On The Floor.

Asimismo, Shakira cantará: She Wolf, Powerful, Chantaje/La Tortura, Beautiful Liar, Whenever Wherever/ Belly Dance Medley, Hips Don’t Lie

Cabe mencionar que Demi Lovato será la encargada de entonar el Himno Nacional de Estados Unidos.

Shakira Super Bowl 2020: Así se prepara la estrella para el gran show

Shakira Super Bowl 2020: Ya está todo listo. El próximo domingo 2 de febrero se realizará la edición número LIV del gran evento deportivo de Estados Unidos. La cita será en el Hrad Rock de Miami y los equipos que se enfrentarán serán los 49 de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. Jenifer Lopez y Shakira son las responsables de dar vida al Medio Tiempo, uno de los eventos más esperados del año.

Para ello la colombiana se ha puesto a trabajar con su entrenadora personal Anna Kaiser con unas rutinas de ejercicio y alimentación para que la cantante luzca increíble durante la gran noche.

En una reciente entrevista para el sitio E! News la entrenadora reveló que la colombiana ha hecho seis días de entrenamiento, descansando solo los domingo y ha estado completamente alejada de su celular durante gran parte del día.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de BOLAVIP.