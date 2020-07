Paulina Rubio no se hará prueba psicológica ¡No estoy loca!

Paulina Rubio no se hará prueba psicológica. La cantante tuvo encuentros -virtuales- con los papás de sus hijos, Gerardo Bazúa y Nicolas Vallejo-Nágera…

Paulina Rubio tuvo una semana complicada. La cantante tuvo encuentros -virtuales- con los papás de sus hijos, Gerardo Bazúa y Nicolas Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate , quienes sumaron fuerzas en el tribunal familiar que lleva el caso de custodia de Andrea Nicolas, el hijo mayor de la cantante, fruto de su matrimonio con el español.

Desde hace algunos meses, la custodia del menor ha provocado choques entre Paulina y Colate, sin embargo, la intérprete de “Ni una sola palabra” no ha perdido el control y ha optado por mantener un muy bajo perfil frente a las acusaciones que han hecho en su contra, además, ha sido muy cumplida ante los citatorios legales y atenta ha escuchado las deliberaciones del juez.

Fue hace apenas una semana cuando la propia Paulina solicitó una audiencia de carácter urgente porque Colate tenía planeado hacer un viaje a España con su hijo, hecho que preocupó a la cantante, pues la pandemia de coronavirus se encuentra en su máximo apogeo en todo el mundo.

Con ayuda de su abogado y la guardiana del menor (asignada por las autoridades estadounidenses), La chica dorada se apuntó una victoria al lograr que se prohibiera dicho viaje.

Pero ese fue apenas el comienzo de los triunfos de Pau. Ayer nuevamente se dio a conocer que en otro encuentro ante el juez, sus dos ex parejas declararon en su contra.

Tanto Colate como Gerardo Bazúa aseguraron que Paulina no está capacitada para cuidar de dos menores, ya que tiene arranques de ira y puede resultar peligrosa la convivencia con sus hijos, según informó el programa Ventaneando, que tuvo acceso a la videollamada legal.

“Quiero a mi hijo seguro, en su mejor interés, porque pienso que la conducta de ella no es buena, pienso que no lo está haciendo bien, pienso que ella actúa muy mal en el bien del niño y pienso que algo se tiene que hacer antes de que sea demasiado tarde”, dijo Colate, y agregró que en varias ocasiones la cantante quiso golpearlo.

“Trató de cachetearme muchas veces antes del divorcio, pero realmente la última vez fue el día en que nos separamos ella fue agresiva, ella abusó de mí físicamente y también lastimó al bebé cuando tenía un año de edad”.

Paulina Rubio no se hará prueba psicológica ¡No estoy loca!

A lo anterior se suma la declaración de Bazúa, quien afirmó que Paulina también intentó violentarlo.

“Un día me tocó estar comiendo en Ocean Drive, acá en Miami, y ella se levantó de su mesa y me empezó a golpear y me persiguió por las calles para golpearme. Lo logró, yo me fui, huí del lugar y ella me persiguió para golpearme”, explicó ante el juez del caso.

Sin embargo, la negación del juez fue rotunda y dijo que no por manifestar un enojo las personas deben someterse a una prueba psicológica.

“He podido ver que un padre o una madre se pueden molestar y no por eso son objeto de un examen psicológico. La Corte no ha encontrado que se deba solicitar una evaluación psicológica, por lo tanto, la moción para un examen de salud mental es denegada”, dijo el juez de Miami durante la audiencia.

