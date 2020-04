Paulina Rubio confirma que no hará gira con Alejandra Guzmán

De hecho, en entrevista telefónica con la presentadora de televisión Alejandra Espinoza, la cantante mencionó que todo quedó en planes.

“Había algunos planes, no puedo hablar mucho del tema, la verdad. Esta chava está bien ‘loquis’, no te puedo decir más que, no se va a hacer. Espero poder hacer una colaboración y una gira mundial con alguien super fuerte y espontánea”, agregó.