Paul McCartney lanzará nuevo álbum este año

El ex Beatle Paul McCartney reveló este miércoles que lanzará un nuevo álbum en solitario este año; esto tras haber “resucitado” y vuelto a trabajar música inconclusa durante el confinamiento por el coronavirus.

El ultimo disco de la leyenda del rock británico, “McCartney III”, se presentará el 11 de diciembre tras varios meses de trabajo en el estudio de su casa en Sussex, en el sur de Inglaterra.

Pre-save Paul's brand new studio album #McCartneyIII today, and you'll find it in your Albums list on @spotify on December 11th! 🎲

Pre-save here: https://t.co/EmJufJFhyE pic.twitter.com/HSIo8QNZYb

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 23, 2020