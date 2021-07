Tras decir que era un invento, Paty Navidad da positivo a Covid-19

A lo largo de toda la pandemia, la actriz Paty Navidad se ha negado a creer en los estragos del coronavirus, incluso se ha aventurado a asegurar que todo se trata de una “plandemia” y que la vacunación y el cubrebocas no tienen beneficio alguno.

Sin embargo, a tan solo unos días de que se informara sobre una ola de contagios en la producción de “MasterChef Celebrity”, (programa donde la actriz participa), se reveló que Paty Navidad dio positivo a coronavirus.

La noticia fue revelada por la periodista de espectáculos María Luisa Soria durante la última transmisión del programa Tras los Famosos.

“Después de que tanto criticó y que se dijo que ella no creía en el covid-19, le hicieron la prueba en MasterChef, donde está trabajando, este reality en donde también salió positivo Rebeca de Alba”, indicó la comunicadora.

Sin dar más detalles, María Luisa le deseó pronta recuperación a la actriz: “Tuvieron que parar las grabaciones… Paty Navidad espero te encuentres mejor”.

A pesar de su resultado positivo, Navidad no tardó en asegurar que ella no está enferma, pues no tiene síntomas y que todo se trata de la Inteligencia Artificial.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa compartió una imagen sobre el covid-19 en donde se explica que supuestamente la enfermedad es una manipulación, a pesar del creciente número de decesos provocados por el virus.

“Es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, con la Identidad Digital, con la Vacunación y Reducción de Población, QR, entre otras cosas más. No estoy enferma de “una clave de Nuevo Orden Mundial”… Gracias a Dios estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, indicó la actriz en la descripción de la imagen, desatando la ira de los internautas.

