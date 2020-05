¡Paty Navidad se echa para atrás! Que siempre sí existe el coronavirus

Paty Navidad: “Nunca dije que el coronavirus no existe”. Parece que la actriz recobró consciencia luego de que México sobre pasó el número de muertos que tuvo China…

Y es que la actriz mexicana Paty Navidad se ha convertido en una de las personalidades más controversiales durante la pandemia del coronavirus, Covid-19.

En gran medida debido a sus polémicos mensajes relacionados con el letal virus.

Y es que desde que el brote comenzó a hacerse presente en diferentes países, la también cantante llegó a asegurar que el coronavirus era un plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para establecer un “nuevo orden mundial”.

Recordemos que una de sus publicaciones que conmocionó a las redes fue en la que mostraba su incredulidad a la existencia del virus, pues pidió que se visitaran hospitales para comprobar que en dichos lugares se están atendiendo a pacientes infectados.

Debido a todas estas declaraciones, Paty Navidad ha sido fuertemente criticada por lo que a través de su cuenta de Twitter.

Aún así afirmó que nunca mencionó que no existiera el coronavirus; sin embargo, sostuvo su teoría de que se trata de una “plandemia”.

“Atención; Medios de comunicación y algunos compañeros actores. Nunca he dicho que el ‘coronavirus’ no existe, aprender a leer ustedes y dejen de levantar falsos, he dicho que no es pandemia sino ‘Plandemia’. Que el ‘virus’ no es lo que están diciendo que es, siempre ha existido”, escribió la actriz.