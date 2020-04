Paty Navidad no cree en la pandemia, muestra videos de hospitales vacíos

Paty Navidad no cree en la pandemia. La actriz nuevamente dio de qué hablar en las redes sociales luego de que compartiera en su cuenta de Twitter que no cree que la pandemia sea cierta Ahora invitó a grabar hospitales con la seguridad de que están vacíos y es que Paty Navidad sigue sin creer en el coronavirus.

Desde que inició toda la situación del covid-19, la actriz no ha tenido miedo de pronunciarse escéptica, pues asegura que la pandemia es una estrategia de control mundial. Así se ha dedicado a señalar que todo lo que se dice del virus es falso.

Ahora la famosa compartió una tendencia que ha estado muy sonada en Estados Unidos, la llamafa #FilmYourHospital que desató miles de teorías alrededor del encierro. Te contamos los detalles.

Paty Navidad se une a la tendencia #FilmYourHospital

En su más reciente tuit Navidad aseguró que algo muy extraño sucede en los hospitales de Estados Unidos y de Europa, pues algunas personas que han filmado se han dado cuenta de que no hay personas, no están llenos y no ven movimiento como en las noticias se dice.

Covid-19 … Algo muy extraño sucede en hospitales de EEUU, están vacíos, a donde fueron los enfermos …? 🤔https://t.co/em3xQtm4e5 — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 ❤️ (@ANPNL05) April 15, 2020

“No caigamos en su juego maquiavélico basado en el miedo que nos controla, manipula y debilita. Cuidemos la salud, prevención y precaución pero no le demos poder al miedo”, escribió Patricia Navidad en otro tuit.

Lo cierto es que esta tendencia se ha hecho popular luego de que en páginas como Youtube y Reddit muchos usuarios aseguraran que han visitado hospitales y no han visto a nadie en ellos, lo que los hace especular que la pandemia es una falsa.

Esta no es la primera vez que Navidad da de qué hablar con sus teorías, ella misma ha respondido a todos los que la agreden.

A algunos les molestan mis opiniones, se burlan, agreden, insultan, juzgan, etc. Y presumen sus conocimientos “superiores”, sin embargo no tienen educación, no dan respeto pero lo piden, no toleran los pensamientos y opiniones distintas pero siguen viniendo a leer lo que escribo. — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 ❤️ (@ANPNL05) April 16, 2020

Así Paty Navidad no cree en la pandemia de coronavirus, llama a grabar hospitales.

