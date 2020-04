Paty Navidad defiende sus teorías: “algún día entenderán”. Al parecer la guapa actriz está segura de que el coronavirus responde a un Nuevo Orden Mundial…

Tal y como te decíamos, la actriz Paty Navidad, quien durante los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por defender teorías conspirativas, lanzó un mensaje a sus detractores en redes sociales.

Y como es habitual en ella, utilizó su cuenta personal de Twitter para defender la ideología en la que cree frente a todos los que la atacan.

“Comprendo que no entiendan mis palabras, en un futuro no tan lejano comprenderán perfecto de que he venido hablando”. “Al virus del miedo sólo se le puede vencer con vibraciones en frecuencias altas de amor, energía y pensamientos positivos, con valor, meditación, oración y fe”, refirió Paty de 46 años.

Sus aseveraciones han hecho que Paty Navidad sea blanco de burlas, pues en varias ocasiones ha negado la existencia de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Comprendo que no entiendan mis palabras, en un futuro no tan lejano comprenderán perfecto de que he venido hablando. Al virus del miedo sólo se le puede vencer con vibraciones en frecuencias altas de amor, energía y pensamientos positivos, con valor, meditación, oración y fe.❤️🙏🏻 — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 ❤️ (@ANPNL05) April 17, 2020

Por si fuera poco, la también cantante ha dicho que la nueva enfermedad, aparentemente surgida en la ciudad china de Wuhan, puede vencerse con “vibraciones de amor”.

Paty Navidad y el Nuevo Orden Mundial

Muchos creen que quedándose encerrados en sus casas se escaparan de enfermar o morir, no es así, la salud empieza por los pensamientos, la enfermedad o la muerte también la atraemos con la mente en donde estemos, no se puede vivir con miedo, la vida es para vivir no para morir.❤️ — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 ❤️ (@ANPNL05) April 17, 2020

Cabe destacar que algunas personas defienden a Paty Navidad y están de acuerdo con su forma de pensar; también hay cibernautas que tachan sus declaraciones de irresponsables e ignorantes.

