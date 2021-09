Paty Navidad aparece en TV y rompe en llanto tras superar Covid-19

La famosa participante de “MasterChef Celebrity”, Paty Navidad, reapareció en televisión abierta tras haberse contagiado y superado el covid-19. Además, hizo frente a los rumores que insinuaron que fue intubada y estuvo al borde de la muerte.

Su gran regreso a las pantallas se dio en el programa “Al extremo”, conducido por Carmen Muñoz. Allí, compartió cómo se encuentra luego de haber logrado superar su polémico contagio.

“Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe, virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece”, comentó Paty Navidad haciendo frente a las críticas.

Asimismo, desmintió los rumores que circularon en redes sociales luego de que se diera a conocer la noticia de su hospitalización:

“No me intubaron. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnostico era neumonía y dijeron que había que intubarme pero dije que no, no era necesario, si me hubieran intubado no estaría aquí”, detalló la actriz.

En el mismo sentido, aclaró que su objetivo nunca ha sido impulsar a que la población no se vacune. Insistió en que es derecho de cada persona decidir si recibir la vacuna o no.

“Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo he dicho ‘yo Patricia Navidad, no me vacuno’ porque es mi derecho elegir vacunarme o no vacunarme. El mismo derecho que tiene los que eligen vacunarse tenemos los que elegimos no vacunarnos, la gente que haga lo que quiera, que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”, señaló.

Casi para concluir, Paty Navidad rompió en llanto al relatar lo difícil que ha sido ser el blanco de las críticas por su forma de pensar: “Todo lo que quieren contra mí aquí estoy pero la familia es sagrada y se tiene que respetar. Hay molestia, tristeza, dolor eso ya no, pero también me lo trato de tomar con humor. La gente lo que quiere es verte derrotado, verte mal, entonces lo que le puedes dar a la gente es lo mejor de ti”.

