La cantante y compositora Paty Cantú mostró su lado más vulnerable e hizo fuertes revelaciones sobre su vida personal, como el noviazgo fugaz que mantuvo con Josh Radnor, actor de la exitosa serie “How I Meet Your Mother”.

Paty Cantú fue invitada en la entrega semanal del programa “La Entrevista con Yordi Rosado” en su canal de Youtube. Durante la charla, la cantante decidió hablar por primera vez de su relación con Josh Radnor.

“Yo era muy fan de la serie, le decía a todo mundo que quería un Ted Mosby (papel interpretado por Radnor) en mi vida (…) Pero, de pronto tuve la oportunidad de hacer una canción con él y la cosa cambió“, dijo.

La intérprete de “Afortunadamente no eres tú”, compartió que desde los inicios de su romance idealizó al actor, lo que considera una de las razones por las que terminaron.

“Comenzamos con correos, pasamos a hablar por teléfono y hasta facetime. Me hacía serenatas (…) Mi nivel de idealización estaba en la atmósfera. Lo idealicé bastante“, señaló.

Sin dar muchos detalles, la compositora reveló que luego de unos meses de relación y tras una colaboración musical, ella y el Josh Radnor decidieron poner fin a su relación.

“Empezó muy bien… si quieren saber cómo íbamos escuchen nuestra canción ‘Mírame’, y si quieren saber saber cómo terminó, escuchen la de ahora… se llama ‘Si yo fuera tú‘”.

La canción “Si yo fuera tú”, lanzada recientemente y en colaboración con la cantante argentina María Becerra, habla sobre un hombre que no supo decidirse. Ante la indecisión, la mujer en cuestión se desesperó y no quiso lidiar con una persona así, por lo que decidió irse y no regresar con él jamás.

Disfruta de la entrevista con Yordi Rosado aquí:

