Pato Borghetti sale en defensa de Grettel Valdez. Esta semana inició con la noticia de que el esposo de la actriz había sido detenido en Suiza, sin embargo se dijo que Clerc ya se encontraba en la cárcel, lo que ahora ha desmentido el presentador.

Hay que recordar que Borghetti y Valdez estuvieron casados y tienen un hijo en común, por lo que varios medios trataron de contactar al conductor para que diera su versión de los hechos. Él en Venga la alegría reveló que no sabe mucho del caso, sin embargo ya habló son Grettell y puede decir que Clerc no está en prisión.

El conductor conductor fue muy delicado y respetuoso hacia el tema pues si bien es algo que la madre de su hijo está pasando, sabe que no le corresponde a él hablar al respecto e involucrar. Lo que sí aseguró que Clerc no está en la cárcel:

““Lo que te puedo confirmar es que Leo no está en la cárcel, esto no es algo que pueda o no creer, esto a mí me consta porque ha estado él hablando con Santino vía FaceTime”, señaló.