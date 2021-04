“Pato” Araujo y “Mati” Álvarez son campeones de Exatlón México 2021

El pasado domingo 4 de marzo concluyó la cuarta edición de Exatlón México, y dos atletas se llevaron el triunfo en la competencia: “Pato” Araujo y Mati Álvarez. Aquí te contamos los detalles.

Luego de 31 semanas de una competencia que trajo consigo lesiones, peleas, enojo, alegrías y compañerismo, por fin se coronó a los campeones en las ramas femenil y varonil.

Los millones de teelvidentes que sintonizaron la final, vieron que el “Pato” Araujo triunfó ante Javi Márquez con un marcador de 3 a 1 y a “Mati” con un marcador de 3 a 0 sobre Evelyn Guijarro.

Una vez que fue coronado, Araujo no dudó en dar un mensaje de motivación para todos aquellos que tienen un sueño, y los invitó a no rendirse, a pesar de los momentos difíciles.

“A veces te van a decir que no y nunca van a saber qué va a pasar si no logramos ese esfuerzo, si no lo hacemos todos los días. Los invito a que no se rindan, luchen como nosotros”, dijo “Pato” Araujo.

Asimismo, no dudó en agradecer a su pareja, Zudikey, llenándola de elogios y asegurando que el triunfo es para ella: “Ella sabe que yo la amo y esto es para ella. De corazón quiero que escuche todo México que esto es para ella, gracias”.

“Mati” Álvarez triunfa en la competencia femenil de “Exatlón”

Por su parte, “Mati” Álvarez se llevó el título de campeona en la cuarta temporada de Exatlón México, luego de vencer a Evelyn Guijarro con un marcador 3-0.

Tras ganar, Álvarez dedicó el título obtenido a “México, Dios, mi familia; principalmente se lo dedico a las personas que me dieron la oportunidad de venir al Exatlón“, indicó.

Asimismo, Mati Álvarez agradeció a Rosique, conductor del programa, por “ser mi fiel amigo. Creo que eres parte de la familia, te he llegado a apreciar, a querer mucho”.

La ganadora finalizó su mensaje para las jóvenes mexicanas, que como ella, alguna vez han dudado en perseguir sus sueños: “Ningún sueño es inalcanzable. Que aunque existan mil personas que les digan que no pueden, láncense por sus sueños. Sigan su corazón”.

