Pati Chapoy sabe dónde está la mamá de Luis Miguel. Un comentario por parte de la conductora, ha insinuado y causado polémica sobre la vida del cantante.

Durante la transmisión del programa del día martes, dio sospechas de saber donde se encuentra el cuerpo de Marcela Basteri, quien es la madre del famoso cantante mexicano, Luis Miguel. Este dejó de verla en su juventud y no se sabe nada de ella.

¿Dónde está Marcela Basteri?

La vida del famoso cantante tiene varios misterios de lo que pudo haber ocurrido con su madre.

Pero la conductora ha revelado un valioso comentario que ha salido al aire a través del programa de “Ventaneado”.

Después de retomar una de la nota que decía que la desaparición de Marcela fue en 1986, cuando la carrera de su hijo se encontraba por lo más alto.

Flavia Basteri, prima de Luis Miguel, ha dicho está viva y se encuentra internada en una clínica después de haber vivido en la indigencia.

Dentro de las declaraciones Lucía Miranda dejo claro que Luis Miguel tiene conocimiento de que su madre esta muerta y que había descartado la idea de la versión que su madre vivía en situación de calle.

“Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel”, afirmó Lucía Miranda.

Tras hacer las declaraciones, la conductora de Ventaneando le dio la razón, ya que ella aseguró que ella también conoce donde se encuentra la madre del cantante.

“Obviamente el papel (donde dice dónde se encuentra el cuerpo de Marcela Basteri) sí lo tienen los hijos”, fueron las palabras de la conductora durante el programa en vivo.

Ante este comentario, Pedo Sola fue quien le preguntó: “¿Tú sabes en dónde esta?, a lo que la conductora contestó: “¿A poco crees que te lo voy a decir?”.

Ante dicho comentario, no confirmó nada, pero para los demás dio a entender Pati Chapoy que ella sabe dónde se encuentra la mamá Luis Miguel.

Con información de Infobae