Pati Chapoy revela la verdad sobre enfermedad de André Marín

View this post on Instagram

DÍA TRISTE EN EL FÚTBOL MEXICANO … 😢 Hoy se nos ha ido una LEYENDA, hoy se nos fue el que revolucionó la historia del fútbol mexicano, hoy se fue el DT más ganador, hoy se fue el que hizo grande al Cruz Azul. Hasta pronto Don Nacho. Se te va a extrañar. DEP. 🙏