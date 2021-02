Pati Chapoy pudo ser diputada; así rechazó la propuesta

Luego de que varios famosos hayan cambiado los foros de televisión por la política, la conductora Pati Chapoy reveló que le ofrecieron un puesto de diputada y se negó. Aquí te contamos todos los detalles.

El pasado jueves 11 de febrero, durante una transmisión del programa “Ventaneando”, Chapoy dio a conocer que en una ocasión le ofrecieron un puesto político:

“No voy a decir quién, ni qué partido ni qué persona. El año pasado, platicando con ‘x’ personaje, así de: ‘¿No te gustaría ser diputada?’ Por supuesto que no, es una vergüenza que te lo pidan”, contó la titular del programa.

Por su parte, el conductor Pedro Sola señaló que “es una vergüenza ser diputado. A mí nadie me ofrece y, si me lo ofrecen, diría absolutamente que no. Todos son unos bribones”.

Pati Chapoy habla sobre los famosos y la política

Recordemos que en las últimas semanas varias personalidades del medio han decidido probar suerte en la política. Tal es el caso de Carlos Villagrán (Kiko), Paquita la del Barrio, Vicente Fernández Jr. y Arturo Carmona.

Ante esta repentina idea, varios internautas y compañeros artistas han expresado su opinión, tal como Pati Chapoy.

La conductara calificó tal acción como “una burla” y señaló que esto “habla del país que tenemos, de la cultura política que tenemos, de cuanto nos hemos equivocado”.

