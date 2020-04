Pati Chapoy prohibió a Pedro Sola ir a Venga la Alegría ¿Por qué?

Pati Chapoy prohibió a Pedro Sola ir a Venga la Alegría. Pati y Pedro han vivido muchos momentos juntos en la pantalla chica y a estas alturas más que colegas, son grandes amigos. Y su cercana relación hace que se cuiden el uno al otro, sin embargo a veces podría parecer que se pasan de la raya, así sucedió en una ocasión en a que la periodista “prohibió” a su amigo asistir a un programa. Te contamos los detalles.

Sucedió a inicios del año 2019, cuando Pedro estaba en la obra de teatro El Tenorio Cómico al lado de su compañero y amigo Daniel Bisogno. Durante una entrevista que le hicieron confesó que su jefa le prohibió asistir a Venga la Alegría por miedo a que hiciera el ridículo.

Y es que Pedrito quería asistir al matutino de Azteca de una peculiar forma, lo cual su jefa y amiga no permitió:

“En ocasiones me invitan a programas que les digo que no. Me hubiera encantado, en Venga la Alegría está Alejandro Maldonado, con ese cuerpazo y así… y dije Pati quiero ir y ponerme un mallón, encuerarme, enseñar la panza y las chichis, descalzo y hacer así y me dijo que de ninguna manera”.