Pati Chapoy mira con desprecio a Ingrid Coronado. Luego de que esta última regresó a TV Azteca y estuvo como invitada en ‘Ventaneando’.

Aunque la ex conductora de ‘Venga la Alegría’ solamente acudió como una invitada especial al programa, Pati no disimuló estar molesta con la presencia de Ingrid.

Luego de haber estado trabajando por 19 años en TV Azteca Ingrid Coronado, volvió a la televisora, específicamente a ‘Ventaneando’.

Una vez que Ingrid estuvo sentada en los famosos muebles del programa, comenzó a contestar muy amablemente todas las preguntas que le hacían los conductores.

Sin embargo no todos los conductores se mostraron muy contentos con la presencia de Ingrid, pero Pati Chapoy y Daniel Bisogno no pudieron ocultar que la vieron desde los pies hasta la cabeza, cuando ella volteaba a verlos, estos le sonreían de manera hipócrita.

Pati Chapoy mira con desprecio a Ingrid Coronado

Durante la entrevista Ingrid se acordó cuando dejó ‘Venga la Alegría’ para realizar una pausa en su carrera artística, según ella reveló que al principio sintió una gran satisfacción el no tener que levantarse temprano pero después ya no, debido a que no tenía nada que hacer.

Además la conductora dijo que tenía un año de estar en TV Azteca:

“Me quité mucho del pasado, voy a reinventarme voy, a ser otra persona. Hace mucho que no venía a Azteca, hace más de un año. Ha sido fuerte”, reveló.

También habló de su nuevo proyecto que es una obra de teatro que se llama ‘Invencible’ donde estará junto a Fabiola Campomanes, Luz Elena González y Verónica del Castillo, ahí hablarán de los acontecimientos más difíciles que han tenido en su vida y cómo los enfrentaron.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de LNN.